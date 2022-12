Verissimo ospiti 10 dicembre e 11 dicembre 2022 | anticipazioni oggi e domani | Aldo | Giovanni e Giacomo chiudono l’edizione 2022

La conduttrice di Canale5 è pronta a regalare al numeroso pubblico che la segue da casa un altro weekend all'insegna delle storie e delle emozioni. Per questo tra glididi sabato 10 e domenica 11 dicembre tantissimi saranno i volti pronti a varcare il popolare studio Mediaset. In particolare per quanto riguarda la puntata di sabato tornerà Giulia ...... la cui ultima apparizione televisiva risale a qualche mese fa a. E l'artista, che ha ... fidanzato di sua figlia, ma ho lasciato perdere...' Mi casa es tu casa, tra glinon ci sarà ...Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022 su Canale 5.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...