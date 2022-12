Veneto | Zaia visita convento di suore che producono Prosecco docg | “Sulle trivellazioni abbiamo portato le nostre istanze al governo”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il presidente delLucaoggi hato undidi clausura cistercensi chetra le colline trevigiane patrimonio Unesco bottiglie di. Tutte ledel monastero hanno voluto far degustare al presidente il frutto delle loro fatiche, nato per sostenere le necessità economiche del. “Lehanno dato vita alla prima vinificazione di questosuperioreAbbazia”, le parole di. Un prodotto che porta con sé “i valori della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente”, ha sottolineato. “Hoai ministri Pichetto Fratin e Urso l’istanza del territorio: ho ...

Questo il commento di Luca, presidente del, all'indomani della decisione di alcuni esponenti della Lega a margine dell'istituzione del Comitato del Nord. 'A me fa piacere che Bossi e ...A guidarla il "Senatur", il fondatore Umberto Bossi: una voce che nemmeno Salvini ha potuto zittire e che offre una sponda utile anche ai presidenti di regione, in particolare ilLucae ...Per il presidente del Veneto, "una cosa è la discussione, il confronto, un'altra roba un soggetto politico alternativo, che è insostenibile ...Chiedono unità e compattezza i governatori del Nord all'indomani della scissione in Lombardia di tre consiglieri regionali che hanno dato vita al nuovo gruppo "Comitato nord" nel segno di Umberto Boss ...