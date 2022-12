Vaccini | “Ridiscutere i contratti con le case farmaceutiche” La mossa di Schillaci in Ue

(Di sabato 10 dicembre 2022) Intervenendo al Consiglio Salute in quel di Bruxelles, il ministro Orazio Squillaci ha chiesto senza mezzi termini di rinegoziare icon i fornitori dei cosiddettianti-Covid. “Un’allocazione non efficiente della spesa pubblica – ha dichiarato il successore di Roberto Speranza – con un eccesso di acquisti dianti-Covid in un contesto di domanda calante, oltre a rappresentare uno spreco in sé, sarebbe difficilmente compreso dai cittadini e rischierebbe di generare paradossalmente un senso di disaffezione verso future campagne vaccinali. Credo che sia un tema da affrontare subito: è urgente invitare la Commissione Europea a porre in essere tutte le azioni contrattuali per tutelare i diritti degli Stati membri con riguardo agli Apa (Advanced Purchase Agreement, ndr) sottoscritti. Reputo necessaria la ...

Globalist.it

Il governo Meloni e il ministro Orazio Schillaci voglionoi contratti con i fornitori deianti covid. Lo ha dichiarato lo stesso ministro della Salute, durante il Consiglio Salute a Bruxelles. "Un'allocazione non efficiente' della spesa ...Non si dice che oggi non è più emergenza, ma si pretende dilo stato d'emergenza dei ... Cosa chiede al governo Meloni Una posizione chiara sui. Non l'ho ancora vista. Il governo, ... Covid-19, il governo vuole ridiscutere i contratti dei vaccini: “Eccesso di acquisti, è uno spreco” “Un’allocazione non efficiente" della spesa pubblica, con un eccesso di acquisti di vaccini anti-Covid in un contesto di domanda calante, "oltre a rappresentare uno spreco in sé sarebbe difficilmente ...