(Di sabato 10 dicembre 2022) Leggi Anche Midterm, Catherine Cortez Masto rieletta in Nevada: ilUsa ai democratici - Joeesulta, i repubblicani incolpano Donald Trump Lanon dovrebbe essere messa in ...

TGCOM

Leggi Anche Midterm, Catherine Cortez Masto rieletta in Nevada: il Senatoai democratici -Biden esulta, i repubblicani incolpano Donald Trump La maggioranza non dovrebbe essere messa in discussione - In una intervista a Politico , Sinema ha comunque assicurato che ...... lo scorso ottobre, aBiden. Innanzitutto, Pechino e Riad hanno ridefinito le loro relazioni ... Pechino cerca di scalzare glidalla regione Questo il quadro generale, la punta dell'iceberg. ... Usa, Joe Biden perde la maggioranza al Senato: Kyrsten Sinema lascia i dem e diventa indipendente Joe Biden perde la maggioranza al Senato Usa, pochi giorni dopo averla rafforzata conquistando il 51mo seggio con la vittoria al ballottaggio in Georgia del pastore Raphael Warnock. La senatrice dell' ...La vittoria in Georgia assicura ai Dem la maggioranza al Senato ma la maggioranza repubblicana alla Camera complica i piani della Casa Bianca, preoccupata anche dalle indagini sul figlio del president ...