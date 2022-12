Usa | condannato a tre anni e mezzo l’ex agente che bloccò a terra George Floyd

(Di sabato 10 dicembre 2022) È arrivata un’altra condanna nell’ambito dell’inchiesta sul caso. Alexander Kueng, uno degli agenti che ha partecipato all’omicidio dell’uomo afroamericano, è statoa tredi carcere.di polizia di Minneapolis, già lo scorso ottobre, si era dichiarato colpevole dell’accusa mossagli a livello statale di concorso nell’uccisione. La colpa attribuitagli dalla corte è quella di aver tenuto bloccato amentre il collega Derek Chauvin esercitava pressione con il ginocchio sul collo del 46enne, per quasi dieci minuti. Kueng ha assistito alla lettura della sentenza in videoconferenza dal carcere federale dell’Ohio, dove si trova rinchiuso. La condanna a tree ...

