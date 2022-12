TGLA7

... a giugno era arrivata nel Regno Unito e negli. E nella seguente stagione fredda fu ... A contenere la conta dei morti, in questo, ci pensò un vaccino, che venne sviluppato in tempi record nel ......anonima Hai informazioni sulla criminalità organizzata che vuoi condividere in modo sicuro... È ildi Bert (Bidirectional encoder representations from transformers), componente sviluppato da ... Usa, caso Floyd, ex agente condannato a tre anni e mezzo di carcere Una condanna a tre anni e mezzo di carcere è stata dichiarata per l'ex agente di polizia di Minneapolis, Alexander Kueng, il quale atterrò l'afroamericano George Floyd mentre il collega Derek Chauvin ...Il primo ministro Dbeibah chiede il ritiro delle restrizioni e la libertà di viaggiare per Abdurahman al-Milad, nel mirino del Consiglio di Sicurezza Onu per le sue operazioni illecite ...