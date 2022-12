Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | “Inferno nel Donbass | Russia ha distrutto Bakhmut”

(Di sabato 10 dicembre 2022) La situazione in “aree chiave” delorientale rimane “molto difficile” dopo mesi di combattimenti. Le truppe russe hanno “” la città di, nell’oblast di Donetsk. Il presidente ucraino Volodymyrsi esprime così nel consueto video con cui fa il punto sulla guerra contro la. “La situazione in prima linea rimane molto difficile nelle aree chiave del, Soledar, Maryinka, Kreminna… Già da molto tempo non c’è più attività sul terreno di queste aree colpite dai raid. Gli occupanti hanno effettivamente, un’altra città delche l’esercito russo ha trasformato in macerie bruciate”, ha aggiunto. “Ringrazio tutti i nostri eroi, tutti i soldati e i ...

