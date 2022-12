Ultime Notizie – Trent’anni fa l’arresto di Contrada | “Quel giorno sono morto dentro”

(Di sabato 10 dicembre 2022) (di Elvira Terranova) “Io ho quasi 92 anni e non penso che mi resti ancora molto da vivere, ma non aspetto la morte con timore o paura. E sa perché? Perché iogiàla mattina del 24 dicembre del 1992. Quando una decina di uomini della Dia vennero ad arrestarmi a casa mia, davanti a mia moglie Adriana e a mio figlio poliziotto”. Brunofa fatica a parlare. Seduto sul suo divano di velluto verde, torna indietro con la memoria ala vigilia di Natale di 30 anni fa. Quando l’allora alto dirigente del Sisde venne arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. “Già, 30 anni fa.oltre a togliermi la libertà, si presero anche la mia dignità, di uomo dello Stato. Di funzionario che ha servito ...

Il Sole 24 ORE

Lo strappo interno alla Lega lombarda si è consumato nelleore. Tre consiglieri regionali, Roberto Mura , Federico Lena ed Antonello Formenti , hanno deciso di lasciare il gruppo consiliare ...Lui e un ex ufficiale di polizia un tempo incaricato di proteggere le comunità ebraiche dagli attacchi terroristici sono tra lepersone arrestate per il loro coinvolgimento nello sventato ... Ucraina ultime notizie. Kuleba: Non è ancora il momento per la mediazione. Nella notte abbattuti 10 ... Uno chef stellato ha partecipato ai piani per il golpe in Germania. Si tratta di Frank Heppner, la cui figlia è la compagna del calciatore del Real Madrid David Alaba. Lui e un ex ufficiale ...In questa edizione: Mazzette dal Qatar, 4 italiani fermati, Manovra, stop al bonus per i maggiorenni, Migranti, porti aperti alle ong, Ucraina, bombe russe ...