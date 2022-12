Ultime Notizie – Semifinale Argentina-Croazia | Martinez-Livakovic | sfida tra portieri pararigori

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dominikpara i rigori e porta lainai Mondiali di Qatar 2022. Emilianopara i rigori e porta l’in, proprio contro la. I duesono in protagonisti assoluti dei primi due quarti di finale della World Cup., portiere 27enne della Dinamo Zagabria, dopo i 3 rigori parati contro il Giappone negli ottavi di finale si ripete nei quarti contro il Brasile. Neutralizza un solo penalty, calciato da Rodrygo, ma mette la sua firma sull’impresa della selezione adriatica. In 2 match a eliminazione diretta, 4 rigori parati. Un ruolino totalmente all’altezza, come minimo, di quello griffato dal suo predecessore Danjiel Subasic: il portiere della ...

