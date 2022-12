Ultime Notizie – Rincari di Natale | ecco cosa costa di più

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilsi avvicina e, con lui, arrivano anche i. A stilare una classifica sugli aumenti per le festività è l’Unione Nazionale Consumatori, che ha elaborato gli ultimi dati Istat disponibili finora su cibi per pranzo e cenone, bevande e regali più rincarati rispetto allo scorso anno. Per la top 30 dei regali, al 1° posto le macchine da caffè in cialde o capsule che rispetto a un anno fano il 25,9% in più. Al 2° posto i film in dvd che salgono del 23,6%. Medaglia di bronzo per macchine fotocamere e videocamere che aumentano del 20,2%. Se si vuole regalare una friggitrice ad aria o un forno a microonde si sborsa l’11,6% in più rispetto al 2021. Al quinto posto la telefonia fissa, con +11,5%. I gioielli saranno anche per sempre, ma per averli ora si spende un supplemento del 9,4%. In settima posizione le centrifughe, ...