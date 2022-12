Ultime Notizie – Proteste Iran | “altri 24 manifestanti rischiano la pena di morte”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sono almeno 24 icheladiinper aver partecipato allecontro il regime che vanno avanti da quasi tre mesi. Lo scrive il giornaleiano Etemad, che pubblica la lista compilata dalle autorità giudiziarie con i nomi di 25accusati di “condurre la guerra contro Dio”. Uno di loro, il rapper Mohsen Shekari, è già stato impiccato due giorni fa. Il giornale fa appello alla magistratura perché riveda le condanne a, evitando ulteriori esecuzioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Almeno questa è l'impressione che si ha leggendo leche arrivano dalla vicina Svizzera. Il ...causati dalle auto elettriche (i cui costi di ricarica sono aumentati notevolmente nelle... Ucraina ultime notizie. Nella notte abbattuti 10 droni kamikaze russi Comprare un’auto usata può essere una grande opportunità per risparmiare sul prezzo di acquisto, soprattutto quando si è a corto di denaro. Tuttavia, è importante fare attenzione ed eseguire tutti i p ...Magic ok contro Toronto, Minnesota batte i Jazz. La sfida in vetta a Ovest va ai Pelicans, i Bucks passano a Dallas ...