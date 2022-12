Ultime Notizie – Portogallo eliminato | le sorelle di Ronaldo contro il ct e la stampa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Hanno ucciso l’uomo, hanno ucciso una nazionale, hanno ucciso una nazione”. Non usa mezze parole Elma Aveiro, la sorella di Cristiano, dopo la sconfitta delper 1 a 0il Marocco nei quarti di finale del Mondiale in Qatar. Nella storia su Instagram, riferisce il quotidiano sportivo A Bola, la sorella di Cr7 lancia l’hashtag #fernandosantosout, ossia “fuori Fernando Santos”, il ct della nazionale portoghese. Sui social attacca anche Katia Aveiro, altra sorella di CR7. “In attesa della lista dei colpevoli di questa sconfitta… I telecronisti furbi (falliti) indevono essere preoccupati per l’andamento del lavoro… Triste per la squadra, ora bisogna alzare la testa e seguire il percorso… Dio sa tutto”, scrive prima di dedicare un pensiero al fratello, in lacrime dopo la sconfitta. ...