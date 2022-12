Ultime Notizie – Olanda-Argentina | Messi vs van Gaal | lo scontro – video

(Di sabato 10 dicembre 2022)tra Leoe Louis vandopo la sfida tra, vinta ai rigori dai sudamericani nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Alla fine del duello, ecco il faccia a faccia rovente tra il fuoriclasse dell’e il ct dell’. Serve l’intervento di Edgar Davids, oggi membro dello staff dell’e da calciatore non proprio un diplomatico, per tenere la situazione sotto controllo. La temperatura in campo è salita già nel corso del match: nel finale dell’incontro, l’argentino Paredes ha scagliato una violenta pallonata contro la panchina olandese, provocando la reazione del capitano oranje van Dijk. L’arbitro Lahoz, protagonista di una direzione discutibile, ha faticato per riportare la calma. Alla fine dei ...

