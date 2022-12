Ultime Notizie – Meteo | weekend con ciclone | poi ‘sciabolata’ di gelo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 10 dicembre 2022)con il. Una bassa pressione di 995 hPa attraverserà nelle prossime ore l’Italia centrale portando maltempo soprattutto sulle regioni centro-meridionali, con piogge localmente anche intense sul versante tirrenico; al Nord avremo locali pause un po’ più asciutte prima del ritorno di piogge e nevicate a quote di alta collina. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, ci spiega tutto confermando l’apertura della porta atlantica a successivi impulsi perturbati: è quasi un mese che la porta è spalancata e le piogge non sono mancate in Italia, dopo un lunghissimo periodo di siccità. Un’ottima notizia, la prossima primavera probabilmente avremo una situazione buona per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico: oltre alle piogge, infatti, nelledue settimane si sono già ...