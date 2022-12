Ultime Notizie – Manovra 2023 | domenica scade termine presentazione emendamenti

'Sull'immigrazione, nessun dietrofront'. Dopo l'ok agli sbarchi per Humanity1 e Geo Barents, il Viminale chiarisce che la linea non cambia e fonti del ministero fanno sapere che è stato dato 'via ...... è intervenuto Claudio Onofri, ex giocatore: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleTerza gara in una settimana per il Bari, impegnato domani pomeriggio alle 18 contro il Modena. I ragazzi di Tesser sono in salute e vengono da due vittorie nelle ultime due ...Dopo il fioretto arrivano i trionfi individuali di Orleans. La foggiana delle Fiamme Oro batte la collega romana in semifinale e poi rimonta la francese Apithy Brunet chiudendo 15-14. Curatoli cede so ...