UFFICIALE – Van Gaal lascia la panchina dell’Olanda

Commenta per primo Dopo la sconfitta con l'Argentina , l'Olanda cambia. LouisGaal lascia la guida della Nazionale in un'avvicendamento già programmato prima dei Mondiali. L'annuncio in conferenza stampa: 'Non continuerò come allenatore della selezione olandese, è stata la ...Nel cast Violet McGraw , Ronny Chieng , Brian Jordan Alvarez , JenEpps , Lori Dungey e ... FOTO Universal Pictures Italy ha distribuito la sinossi: "M3GAN è una meraviglia di intelligenza ...OLANDA VAN GAAL KOEMAN – Subito dopo l’eliminazione dell’Olanda dal Mondiale per mano dell’Argentina ai calci di rigore, il ct degli orange Louis Van Gaal ha annunciato che non sarà più il commissario ...Louis van Gaal lascia la guida della Nazionale olandese. L'ha annunciato lui stesso in conferenza stampa, subito dopo la sconfitta ai rigori con l'Argentina ai quarti di finale ...