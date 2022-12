Udinese | sconfitta in rimonta contro il West Ham | Pereyra illude Sottil

(Di sabato 10 dicembre 2022) Finisce con unaper l’l’amichevole internazionaleilHam. 1-3 alla Dacia Arena tra i bianconeri e gli inglesi, che dopo aver subito la rete del vantaggio friulano a opera del Tucu, che va in gol al 12? sulla spizzata di Beto che diventa un assist perfetto per l’inserimento dell’argentino sul secondo palo, escono fuori alla distanza e fanno valere il maggiore tasso tecnico. Sfortunati però i ragazzi di Sotti, che speravano di poter chiudere avanti il primo tempo, e che invece vengono gelati dalla rete allo scadere della prima frazione di Benrahma, che spinge i ventidue all’intervallo sul risultato di parità. Nella ripresa tanti cambi e sperimentalismo da parte di tutte e due le squadre, lo paga maggiormente l’visto che i britannici hanno ...

