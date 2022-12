(Di sabato 10 dicembre 2022) Ismael, centrocampista classe 2002 passato dal Montreal al Watford, ha parlato della possibilità di arrivare all'...

Calciomercato.com

Il nostroè quello di provare a vincere lo scudetto '. Barella: 'Spero che Skriniar ...- Desenzano (14 dicembre a Cremona) Torino - Cremonese (23 dicembre a Torino) Cremonese -(29 ...... mentre Pellegri sembrava stesse prendendo la strada giusta - gol contro l'e ottima ... tanto che oltre a Nzola, il Toro è piombato su un altrogià cercato la scorsa estate. Piace ... Udinese, l'obiettivo Koné: 'Vedremo cosa accadrà, per ora so solo una cosa' Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dopo l’infortunio alla coscia patito lo scorso 16 ottobre contro l’Udinese e i soli 8 minuti giocati nella penultima gara dell’anno contro il Monza, il numero 17 è pronto a riprendersi la Lazio il ...