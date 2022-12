Ucraina | ultime notizie Telefonata Zelensky-Macron | sincronizzate posizioni in vista G7 L’appello del Papa | il Natale porti pace

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 10 dicembre 2022) I due leader hanno discusso anche della realizzazione della formula diin dieci passi, della cooperazione sulla difesa e della stabilità dell’energia in. Il pontefice rivolgendosi ai bambini in Piazza San Pietro li ha invitati a pregare davanti al presepe per i bambini nel mondo intero, specialmente quelli costretti a vivere i giorni terribili e bui della guerra in