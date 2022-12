Ucraina ultime notizie La maggior parte di Odessa senza elettricità per attacchi russi

Il Sole 24 ORE

'Presto per la mediazione': così il ministro degli Esteri ucraino, Kuleba, a Putin, secondo cui 'raggiungere un accordo sull'è inevitabile'. Il Consiglio Ue ha raggiunto un'intesa su un ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. Accordo in Consiglio Ue su aiuti all’Ucraina per 18 miliardi nel 2023. Le ... Sono 23.690 le assunzioni previste dalle imprese campane per il mese di dicembre. Si tratta di 2.060 opportunità di lavoro in meno rispetto a un anno fa, complice il ...Visita in Ucraina per il leader del terzo polo, Carlo Calenda. A partire da domani il segretario di Azione trascorrerà cinque giorni tra Leopoli e Kiev per ...