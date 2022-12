Uccide la madre e prende degli ostaggi nel centro commerciale | paura a Dresda

(Di sabato 10 dicembre 2022) Mattinata di, in Germania, dove un uomo ha fatto irruzione in un, l’Altmarktgalerie, trattenendo due. La polizia, intervenuta sul posto, ha evacuato chi si trovava all’interno e le zone adiacenti, compreso il noto mercatino di Natale Striezelmarkt. Inoltre, ha diramato l’allerta anche attraverso i social, invitando chiunque a evitare di recarsi in. Anche il traffico e il trasporto pubblico sono stati limitati. L’uomo, un 40enne, è stato catturato: prima dell’irruzione nelaveva ucciso la70enne. L’uomo catturato dalla polizia aveva ucciso laLe notizie su quello che è accaduto sono ancora frammentarie, ma la polizia ha riferito che l’uomo ...

L'uomo - di nazionalità tedesca, di 40 anni - che si era asserragliato in un centro commerciale sequestrando due persone, sarebbe sospettato di avere ucciso la, di 70 anni, il cui cadavere è ...La donna morta, trovata senza vita in un appartamento della zona, sarebbe ladel sequestratore. Poco dopo averla uccisa, sempre secondo la Bild, il 40enne avrebbe tentato di entrare negli studi ...Un uomo si è barricato in un centro commerciale dopo avere preso degli ostaggi. E' successo a Dresda, dove è in corso una vasta operazione di polizia.Orrore negli Usa, dove un uomo ha ucciso la figlia 12enne dopo averne ottenuto la custodia, poi si è tolto la vita. E' accaduto nella contea di Monroe, in Tennessee. Prima che il tribunale decidesse a ...