Tutto Accade Tour | Alessandra Amoroso in concerto al Pala Sele di Eboli lunedì 12 | ultimi biglietti disponibili

(Di sabato 10 dicembre 2022) Per info www.friendsandpartners.it , 089 4688156, www.anni60produzioni.com Condividi: WhatsApp Telegram Tweet E - mail Altro Condividi su Tumblr Pocket Stampa

Dopo aver conquistato lo Stadio San Siro di Milano lo scorso luglio con un evento travolgente davanti a oltre 42.000 persone, Alessandra Amoroso è tornata live con il "Tour " atteso lunedì prossimo, 12 dicembre, al PalaSele di Eboli. Uno show totale che porta in scena l'essenza del live a San Siro, dai visual coloratissimi alle coreografie scintillanti, ...Non è una cosa certa, potrebbe anche succedere ma se davvero, Jorge Mendes quasi certamente ... per quello che concerne la parte di Leao, ilin cambio del rinnovo del portoghese. È ...ha la pretesa di capire tutto e poi si fa prendere dai nervi” afferma il radio speaker. Dopo quanto accaduto durante la serata, i tre VIP hanno denotato un atteggiamento di sfida e di supponenza, che ...Dopo aver conquistato lo Stadio San Siro di Milano lo scorso luglio con un evento travolgente davanti a oltre 42.000 persone, Alessandra Amoroso è tornata live con il “Tutto Accade Tour” atteso lunedì ...