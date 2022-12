“Tutti pazzi per Mary” | l’oroscopo di sabato 10 dicembre 2022

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiMaria Falcione, talentuosa scrittrice nasce a Benevento il 31 ottobre 1979. Ha composto numerose opere tra cui la pubblicazione di sei libri più la partecipazione a numerosi concorsi letterari. I suoi libri sono stati esposti alla fiera del libro di Milano e di Torino e depositati nella libreria nazionale in Roma. Qualificandosi sempre tra i primi posti. Collabora con una testata giornalistica locale ed è presente nel settore letterario in più vesti. La sua carriera parte con il suo primo scritto “Un sorriso lungo il viaggio” che le ha aperto le porte del componimento personale fino a giungere alla sua ultima pubblicazione “Il passato non si riscatta”. Da allora la partecipazione attiva della scrittrice ha fatto si che i suoi numerosi lettori potessero ogni volta confrontarsi con un suo nuovo lavoro. Attendiamo per questo con trepidazione nuovi lavori che ...

Wall Street Italia

Ed infatti, l'attrice ha preso parte a diverse fiction italiane che hanno riscosso molto successo come Don Matteo 2 eper amore 1 e 2. Sposata col calciatore Andrea Bertolacci, i due ...Stiamo parlando di Nicole Murgia, sorella del calciatore Alessandro Murgia, e attrice di teatro e fiction come Don Matteo, Distretto Di Polizia ePer Amore . A fare l'indiscrezione sul ... Investitori europei: tutti pazzi per i piani di risparmio in ETF Sui social, i tifosi del Catania che vissero le ultime due stagioni dei rossazzurri in Serie A, lo hanno ricordato con rimpianto. Anche con qualche critica, perché Bruno Petkovic – allora diciottenne ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...