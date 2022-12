Trump gongola | anche in Senato ora Biden è senza maggioranza

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il presidente Joeperde laalstatunitense. Un ko pesante per i democratici che solo pochi giorni fa avevano rafforzato i loro numeri conquistando il 51mo seggio con la vittoria al ballottaggio in Georgia del pastore Raphael Warnock. Cosa è successo? La senatrice dell’Arizona Kyrsten Sinema ha annunciato la decisione di cambiare la sua affiliazione registrandosi come indipendente. Ciò lascia a 50 e 50 il rapporto di forze tra repubblicani e dem, con la necessità per i democratici del voto decisivo della vice presidente Kamala Harris per fare approvare ini propri provvedimenti. Sinema ha garantito che non si unirà ai repubblicani (almeno per il momento). Dal momento che ci sonoaltri due indipendenti pro dem (Bernie Sanders del Vermont e Angus King del Maine) l’ex ...