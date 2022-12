Trento-Sada Cruzeiro oggi | Mondiale per club volley 2022 | orario semifinale 10 dicembre | dove vederla in tv | programma | streaming

Domani via alle semifinali, nella prima alle 18:30 locali si scontrano, nella seconda alle ore 21:30 locali (le 1:30 della notte italiana) i Block Devils sfidano l'Itambe Minas. Perugia ......contro, visto che Michieletto e compagni hanno finito in testa il proprio gruppo. Perugia dunque giocherà contro l'Itambé Minas , mentre l'Itas se la vedrà in semifinale proprio contro il...Perugia e Trento hanno superato la prima fase del Mondiale per Club, in corso di svolgimento a Betim, in Brasile, al primo posto nei rispettivi gironi. Nell'ultima giornata del Gruppo A, infatti, gli ...Vittoria con il Sada Cruzeiro e primo posto nella Pool A. Queste le belle notizie della nottata di Betim dove la Sir Safety Susa Perugia conquista la sua seconda vittoria nel Mondiale per Club. Tra sa ...