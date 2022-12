Trent' anni fa l' arresto di Contrada | Quel giorno sono morto dentro

(Di sabato 10 dicembre 2022) Palermo, 10 dic. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) "Io ho quasi 92e non penso che mi resti ancora molto da vivere, ma non aspetto la morte con timore o paura. E sa perché? Perché iogiàla mattina del 24 dicembre del 1992. Quando una decina di uomini della Dia vennero ad arrestarmi a casa mia, davanti a mia moglie Adriana e a mio figlio poliziotto". Brunofa fatica a parlare. Seduto sul suo divano di velluto verde, torna indietro con la memoria ala vigilia di Natale di 30fa. Quando l'allora alto dirigente del Sisde venne arrestato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. "Già, 30fa.oltre a togliermi la libertà, si ...

... le comunità su internet giocano con i pixel (31)di evoluzione della telefonia cellulare in meno di un minuto A proposito di dimensioni: dal capello al quark. Quanto sono grandi gli ...Insieme a Ciccio Ingrassia l'attore ha formato una coppia di comici entrata nella storia della cinema italiano, protagonista di cento filmfa, il 9 dicembre, moriva il grande attore siciliano Franco Franchi . Nato a Palermo il 18 settembre del 1928, fu celebre per la lunga collaborazione con Francesco Ingrassia, detto Ciccio ...Domenica 11 dicembre caffè, dolcetti e canzoni di Natale in piazza per festeggiare ancora insieme i trent’anni dell’associazione Che la festa continui, stavolta nel luogo in cui l’avventura è iniziata ...Colazione da Juppiter. Domenica 11 dicembre caffè, dolcetti e canzoni di Natale in piazza per festeggiare ancora insieme i trent’anni dell’associazione NewTuscia – CAPRANICA – Che la festa continui, ...