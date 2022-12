Treno deraglia vicino alla stazione di Iseo | paura per i 20 passeggeri

(Di sabato 10 dicembre 2022) Unto attorno alle 17 di sabato lungo la linea Brescia--Edolo in provincia di Brescia. È accadutodi. Dalle prime ricostruzioni non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco. Una ventina icoinvolti. Il convoglio era appena ripartito ddird conferma che sono tutti illesi i. Al momento sulla tratta interessata dall’incidente ferroviario è sospesa la circolazione dei treni

Unè deragliato attorno alle 17 lungo la linea Brescia - Iseo - Edolo in provincia di Brescia. È accaduto vicino alla stazione di Iseo. Dalle prime ricostruzioni non ci sarebbero feriti gravi. Sul ...Un è deragliato attorno alle 17 lungo la linea Brescia - Iseo - Edolo in provincia di Brescia. È accaduto vicino alla stazione di Iseo. Dalle prime ricostruzioni non ci sarebbero feriti gravi. Sul ...È successo oggi pomeriggio attorno alle 16:30, lungo la linea Brescia-Iseo-Edolo. Il treno coinvolto è il regionale 969 partito da Edolo e diretto a Brescia. A bordo del convoglio al momento del ...L’episodio si è verificato poco dopo le 16.30. Sul posto il personale sanitario del 118, i carabinieri della Compagnia di Chiari e i vigili del fuoco ...