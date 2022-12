Treno deraglia sulla Roma - Viterbo dopo aver investito una mucca

Spavento per i passeggeri delRoma - Viterbo . Una mucca ha provocato oggi a Roma il deragliamento di unregionale della Cotral (Compagnia trasporti laziali) nella tratta per Viterbo senza causare fortunatamente feriti. L'animale attraversava i binari proprio mentre passava il convoglio che nell'...AGI - Una mucca ha provocato oggi a Roma il deragliamento di unregionale della Cotral (Compagnia trasporti laziali) nella tratta per Viterbo senza causare fortunatamente feriti. L'animale attraversava i binari proprio mentre passava il convoglio che nell'...Tragico destino per una mucca, ma anche per il treno e per i pendolari della linea Roma-Viterbo. L’animale, fuggito probabilmente da un allevamento, nella mattinata di oggi, 10 dicembre, è stato inves ...Un treno della linea Roma - Viterbo è deragliato a causa di una mucca, probabilmente fuggita da un allevamento, oggi intorno alle 12:10. E' successo a Roma tra le stazioni di Grottarossa e Saxa Rubra.