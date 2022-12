Tragedia sulle strade del Casertano | furgone contro motociclo | muore 73enne

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTragico incidente stradale a Mondragone, nel. Nell’impatto tra un ciclomotore e unha avuto la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un, che è deceduto dopo essere stato portato d’urgenza all’ospedale di Sessa Aurunca, mentre il conducente alla guida del– un cittadino bulgaro – è fuggito, ma poco dopo è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per omicidio stradale, fuga ed omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto in via Consortile del Savone; sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del reparto territoriale di Mondragone, che hanno immediatamente avviato le ricerche delinvestitore; lungo la Domiziana, nei pressi di una rotonda posta a circa 8 km dal luogo del sinistro, i ...

