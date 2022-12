Tragedia al Rally del Veneto | Peugeot esce di strada | navigatrice morta sul colpo

(Di sabato 10 dicembre 2022)aldel, in corso nel veronese. Durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche, una205 è uscita dia Badia Calavena (Verona) e lasul. La donna, 53enne, residente in provincia di Reggio Emilia, era a fianco del pilota Nicola Cassinadri, anche lui reggiano, 50 anni, rimasto ferito e trasportato dai sanitari del 118 a Verona, all’ospedale di Borgo Trento. Ilè stato sospeso dagli organizzatori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

aldel Veneto. Durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche, una Peugeot 205 è uscita di strada a Badia Calavena in provincia di Verona.del Veneto, auto esce ...nel corso della 1edizione deldel Veneto , in corso nel veronese. Durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche , una Peugeot 205 è uscita di strada a Badia Calavena (...Al Rally del Veneto incidente che coinvolge l'equipaggio del team Motoracing Asd. Muore sul colpo la navigatrice Barbara Incerti. Ferito il pilota Nicola Cassinadri, trasportato in ospedale a Borgo Tr ...Tragedia al rally del Veneto, nel veronese. Durante la gara un'auto è uscita di strada uccidendo una donna che si trovava a bordo. La gara è stata sospesa.