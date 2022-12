Totti e Noemi respingono le voci di crisi | spuntano le foto della nuova casa

Leggi su 361magazine

(Di sabato 10 dicembre 2022) Amore a gonfie vele tra FrancescoBocchi: smentite ledileFrancescoBocchi stroncano ledi. I due, che nelle scorse ore sono stati paparazzati in un ristorante in preda per la prima volta a una discussione, hanno dunque allontanato immediatamente i chiacchiericci e più nello specifico ci ha pensato la romana,fiamma del Capitano.Bocchi ha pubblicato in queste ore una storia sul suo profilo Instagram con l’immagine, la prima,dove è andata a vivere con l’ex attaccante ...