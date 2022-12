Tornare alla sorgente del pensiero indomabile | “F Nietzsche | l’uomo in rivolta”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Roma, 10 dic — Ogni giorno che passa stiamo vivendo le ultime e più drammatiche convulsioni di un mondo in sfacelo, in cui finiscono di marcire le ideologie della corruzione. Attraverso l’annientamento del quadro di valori su cui si era costruita la civiltà europea, oggi è al lavoro la massima delle sedizioni, che rende già visibile il fine ultimo di un tale processo di violenta corrosione: l’identità, la cultura e la vita stessa dei popoli sono direttamente minacciati dmetastasi globalista. Questa esondazione distruttiva usufruisce della liberaldemocrazia progressista come del veicolo ideale per ottenere la disintegrazione identitaria di individui e popoli. In questo quadro corrusco,europeo ancora desto va in cerca di rocce a cui appigliarsi, di idee-forza da evocare, in grado di operare risvegli, reazioni, rivolte d’animo e di ...