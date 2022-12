Torna a vincere la GeVi Napoli | sconfitta la Dolomiti Energia Trentino per 69-58

(Di sabato 10 dicembre 2022)la Generazione Vincenteche supera laper 69-58. Gli azzurri giocano una partita straoardinaria, più forti degli infortuni vincendo con grinta, cuore ed intensità. Il miglior marcatore è Howard 17 i suoi punti, splendide le prove di tutti Fonte Foto:Basket.it Come riporta il sito Lega Basket.it, dopo due sconfitte consecutive, nel match valevole per la 10ª giornata della Serie A UnipolSai 2022/23 laalla vittoria superando 69-58 al PalaBarbuto lae salendo così a quota otto punti in ...

Eurosport IT

Taylor d'Arabia, per gli appassionati di tennis semplicemente Fritz,da Diriyah con un milione di dollari in più. Lo statunitense, che quest'anno ha raggiunto per ...per potenzialmentel'...Napoli ritrova la vittoria contro Trento nella decima giornata di Serie A1 2022/2023. La squadra di Buscaglia batte 69 - 58 la compagine veneta. Top scorer dell'incontro Howard con 16 punti seguito da ... Coppa del Mondo 2022/2023 - Tripudio per Marta Bassino, torna a vincere in casa! Rivivi il successo in gigante I biancoblù ritrovano i tre punti battendo 2-1 il Langnau e alla Gottardo Arena torna a risuonare la Montanara.Dopo tre sconfitte consecutive, l'Umana Reyer Venezia (5-5) torna a vincere in LBA e lo fa in casa contro la Germani Brescia (5-5) nell'anticipo della decima giornata di LBA.