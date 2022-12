Torino | parte bene il ritiro in Spagna | Miranchuk stende l’Espanyol

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilinizia nel migliore dei modi il proprioinin vista della ripresa del campionato di Serie A. I granata, nella loro prima amichevole sul territorio iberico, sconfiggono di misura i padroni di casa del, condannati da un bel gol dinel finale del primo tempo. I quarantacinque minuti iniziali non regalano troppo spettacolo. I granata, tuttavia, riescono a chiuderlo in vantaggio. Al 39?riceve palla da Karamoh ed insacca alle spalle di Fernandez. Da segnalare che il gol torinese arriva proprio nel momento di massima pressione esercitata dalla formazione iberica, con Berisha chiamato in un paio di occasioni a sventare dei pericoli. L’assenza di agonismo ed i tanti cambi effettuati dai due allenatori addormentano un po’ i ritmi durante il ...

40' Ruba abilmente palla Zima nell'area avversaria, si accentra ma il guardalinee ha segnalato un fallo che non c'è. 38' GOOOOOOOOOL TORO! Miranchuk. Gran palla recuperata in difesa, Karamoh servito ...