Ti sembra Mondiale? Anticipazioni e ospiti della puntata del 10 dicembre su Rai 2 con Pierluigi Pardo

Leggi su movieplayer

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sabato 102022 alle ore 14.30 su Rai2 va in onda Ti?: ecco lee gli. Oggi 10su Rai 2 alle 14:30 va in onda Ti?. Un viaggio alla scoperta delle manie e dei gusti degli italiani in tema di calcio e sport, condotto da. In gara in questaci saranno Massimiliano Rosolino e Marco Maddaloni. Il montepremi di 40.000 euro in gettoni d'oro verrà devoluto a Trenta Ore per la Vita Qual è la partita dell'Italia che ti ha coinvolto di più? Hai esultato di più per le vittorie di Valentino Rossi o di Federica Pellegrini? Compi un rito scaramantico durante una partita ...