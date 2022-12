Ten Hag su Cristiano Ronaldo | «Che volesse andarsene era chiaro»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 dicembre 2022) Le parole di Ten Hag su: «L’intervista è stata la prima volta che ha detto che voleva» Intervistato da TalkTv Erik Ten Hag è tornato a parlare dell’addio dial Manchester United. Di seguito le sue parole. «Che, era abbastanza. Quando un giocatore non vuole assolutamente essere in questo club, deve. L’intervista è stata la prima volta che ha detto che voleva. Penso che come club non puoi accettarlo. Dovevano esserci delle conseguenze. Per fare quel passo, le conosceva. Non me l’aveva mai detto prima. In estate abbiamo parlato. È entrato e ha detto: ‘Te lo dirò tra sette giorni se voglio restare’. Poi è tornato e ha detto: ...