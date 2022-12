Tegola Bayern | Neuer si rompe una gamba sugli sci | stagione finita

Goal Italia

Un'altraper la selezione francese. Anche Lucas Hernandez dopo Benzema è costretto a dire ... Per Hernandez non è finito solo il Mondiale, ma anche la stagione con ilMonaco si conclude ...Un duro infortunio che oltre a mettere fuori dai giochi il giocatore per il Mondiale, dovrebbe tenerlo fuori per il resto della stagione colMonaco. Dunque arriva la prima pesanteper ... Tegola Bayern: Neuer si rompe una gamba sciando, stagione finita Infortunio Hernandez - Altra tegola per la Francia di Deschamps dopo il recente ko di Benzema. Il ct francese dovrà fare a meno di L. Hernandez ...