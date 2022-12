(Di sabato 10 dicembre 2022)invernale 2022/2023: inMax, Paola Tiziana Cruciani, Dado, Lallo Circosta e molti altri Il(qui il sito internet ufficiale) si prepara alla partenza dellainvernale con unricco di nuovi spettacoli e artisti amatissimi che tornano a calcare le scene dello spazio culturale di via Taranto, diretto da Andrea Maia. Tante novita?, tra le quali la scelta di proporre al pubblico affezionato soluzioni “green” con l’intento di ottimizzare le risorse e gli sprechi. La prima consiste nell’arrivo del biglietto verde digitale (con uno sconto per chi prenota online evitando ...

Spettacolo.eu

Mercoledi 21 dicembre alle 16 laboratorio per bambini e alle 17:30 Poesie contemporanee nel... In Piazza Risorgimento alle ore 17:30 ci sarà lo spettacolo di Danza con la scuolaDancing ...è nel cast di "Amore mio ti odio" per la regia di Angelo Sateriale, in quello di "Piccoli ... vincitore delWheat Awards 2021. Tutti gli spettacoli avranno inizio il sabato alle 21:00 e ... Teatro Golden, stagione 22/23: in cartellone Max Paiella, Roberto Ciufoli e Stefano Fresi Recensione Stremate e… Beate Al teatro Golden di Roma Elda Alvigini, Beatrice Fazi e Giulia Ricciardi sono le protagoniste di Stremate e… Beate, un nuovo capitolo di uno spettacolo di grande success ...Sul palco dal 7 al 18 dicembre l'artista racconta il suo viaggio nel tempo nei luoghi dove è stato a fare spettacolo ...