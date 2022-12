Tchouameni | il Marchisio della Francia

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 dicembre 2022)è stato protagonista, siglando il gol dell’1-0, nella vittoriacontro l’Inghilterra La rete diche ha sbloccato Inghilterra-ha un precedente in un giocatore azzurro del recente passato. Era dal Mondiale del 2014 che gli inglesi non subivano un gol da fuori area nella massima competizione globale. Ed era successo nella sfida con l’Italia, autore Claudio. Anche in quel caso la rete determinò il momentaneo 1-0 e l’Inghilterra uscì sconfitta per 2-1 nella stessa maniera di oggi: dopo il pareggio di Sturridge, arrivò infatti il gol-vittoria firmato da Balotelli. L'articolo proviene da Calcio News 24.