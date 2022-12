Taylor Fritz vince la Diriyah Tennis Cup Medvedev sconfitto in finale nel torneo d’esibizione

(Di sabato 10 dicembre 2022)ha vinto laCup 2022,tico di esibizione andato in scena nell’omonima località dell’Arabia Saudita. Lo statunitense hail russo Daniilper 7-6(5), 7-6(3) nell’atto conclusivo, chiudendo in maniera brillante questa stupenda annata agonistica che lo ha portato anche al nono posto del ranking ATP. L’ex numero 1 al mondo si ferma invece inal termine di un’annata agonistica estremamente complicata. Nelladi doppio, invece, Matteo Berrettini e Andrey Rublev hanno dovuto cedere al cospetto del polacco Hubert Hurkacz e dello svizzero Dominic Stricker al super tie-break per 7-6, 3-6, 10-7. Ilta romano, che aveva perso contro Stan ...

