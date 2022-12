QUOTIDIANO NAZIONALE

Quest'anno una famiglia spenderà 5mila euro per una settimana bianca. Truzzi (Assoutenti): 'I prezzi sono cresciuti tra il 15 e il 18%'. Per risparmiare c'è chi punta sulle mete meno ...L'incontro casuale con la giovane e facoltosa Chiara (Carolina Sala) riaccenderà in lui la... Cosa l'ha spinta ad accettare questa sfida "Io ho fattotelevisione dopo l'Accademia, mi ... Tanta voglia di neve. In 4,5 milioni sugli sci per il Ponte: stangata da 1.600 euro - Economia Davide Fiori è partito per Bruxelles a 33 anni, e credeva fosse troppo tardi per ricominciare. Ma dopo il master in Osteopatia in Belgio è iniziata una nuova vita ...Quest’anno una famiglia spenderà 5mila euro per una settimana bianca. Truzzi (Assoutenti): "I prezzi sono cresciuti tra il 15 e il 18%". Per risparmiare c’è chi punta sulle mete meno gettonate ...