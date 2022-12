Stoltenberg | lavoriamo per impedire guerra tra Russia e Nato | Gli ucraini avanzano nel Lugansk | Kiev | Siamo vicino a Kremennaya

TGCOM

10 dic 10:44: evitare conflitto tra Russia e Nato Il segretario della Nato, Jens, teme che i combattimenti in Ucraina possano trasformarsi in una guerra tra la Russia e l'Alleanza atlantica: lo ha affermato in un'intervista all'emittente norvegese NRK. 'Se le cose ...Una previsione ribadita anche dal segretario generale della Nato, Jens, riunito a ... Einsieme", ha continuato il Pontefice. "Perch non nomino Putin Perch non è necessario; è già ... Stoltenberg: lavoriamo per impedire guerra tra Russia e Nato Il Segretario generale della NATO intervistato da Nrk: «È una guerra terribile, e potrebbe intensificarsi». UE stanzia 2 miliardi di euro extra per aiuti militari. Dagli USA nuovi aiuti per ...Intervista esclusiva della RSI a Jens Stoltenberg: "La mia idea di neutralità - dice il segretario generale della NATO - non significa indifferenza" ...