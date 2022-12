Sospesa come vice Eva Kaili | terremoto al Parlamento Ue | la drastica decisione

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Alla luce delle indagini giudiziarie in corso da parte delle autorità belghe, la Presidente Metsola ha deciso di sospendere con effetto immediato tutti i poteri, compiti e le deleghe di Evanella sua qualità dipresidente deleuropeo”: lo ha fatto sapere il portavoce della presidente dell'Eurocamera. Laè una dei sospettati dell'inchiesta su presunte mazzette dal Qatar per influenzare ilUe. Nella sua casa sarebbero stati trovati “sacchi di banconote” nel corso delle perquisizioni della polizia giudiziaria. È quanto si legge sul quotidiano belga L'Echo. Questa indiscrezione chiarirebbe anche il perchésia stata arrestata nonostante l'immunità parlamentare. Secondo il regolamento interno del Pe, infatti, l'immunità decade in caso ...

il Resto del Carlino

... annullano tutti gli altri colori, facendoli percepireneri. Ricostruita a Firenze in una sala ... una installazione site specific costituita da una grande struttura ellittica di 11 metria ...... però, è statadal Governo di Kiev nel febbraio scorso. Molti si trovano ora a rischio procedimento penale, con condanne pesanti e una campagna di stampa che li dipingetraditori della ... Natale a Bologna, cos'è e come fare il 'regalo sospeso' Scandalo al Parlamento Europeo. In casa di Eva Kaili, vicepresidente dell'Eurocamera, sono stati trovati «sacchi di banconote» nel corso delle perquisizioni della ...A fronte di una situazione particolarmente critica, la Direzione Asl è stata costretta a sospendere temporaneamente l’attività ... trasferiti a Chieti in mancanza di reparti dedicati a Ortona, come ...