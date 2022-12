Sosa | Importante il recupero di Kvara | non mi convince molto Raspadori nel ruolo di Zielinski | su Demme

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 10 dicembre 2022) Roberto Carlos,ex attacante del Napoli,ha parlato a Vikonos Radio,nel corso di "Pronto,chi Pampa?",di seguito le sue parole : "La Croazia nello scorso Mondiale era nel gruppo con l’Argentina. Tutti sanno come andò a finire: perdemmo e fummo costretti, da secondi, ad affrontare la Francia, mentre la Croazia arrivò in finale con gli stessi giocatori che ha portato in Qatar. Insomma, questa Nazionale non smette di stupire e ha buttato fuori la favoritissima squadra del Brasile. La Francia è ovviamente l’avversaria numero uno, ma ora l’Argentina non può nascondersi, prima del Mondiale dicevo che arrivando ai quarti avrebbe fatto un buonissimo torneo, ora che il Brasile è uscito non posso non pensare alla finale. Certo, i verdeoro sono stati una delusione, come Spagna, Germania e Beglio, almeno in semifinale me li aspettavo. La sfida contro l’Olanda? Ai gol di ...