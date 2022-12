Snowboard | Coppa del Mondo | Italia fuori dalla top ten nel PSL a squadre a Winterberg

Leggi su sportface

(Di sabato 10 dicembre 2022) Niente da fare per l’nel PSL adi(Germania), valido per ladeldi. Le due coppie azzurre sono state eliminate sin dagli ottavi di finale per concludere oltre il decimo posto. Dodicesimi Roland Fischnaller e Lucia Dalmasso, quindicesimi Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont. La vittoria è andata alla Svizzera, con Gian Casanova e Ladina Jenny, davanti agli austriaci Andreas Promegger e Daniela Ulbing. Terzo posto per Polonia 1 con Oskar Kwiatkowski e Aleksandra Krol. SportFace.