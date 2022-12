Slittino | Voetter Oberhofer in trionfo a Whistler! Le azzurre vincono il doppio femminile in Canada

(Di sabato 10 dicembre 2022) Seconde e terze nelle prime gare della storia in quel di Igls, era solo un preludio a ciò che sarebbe accaduto oggi. Andreae Marionportano inl’Italia dello: lesi impongono nel(specialità inserita quest’anno) nella tappa di Coppa del Mondo di Whistler. Sul catino canadese rimonta meravigliosa della coppia tricolore: le altoatesine erano terze al termine della prima run, ma con il miglior tempo nella seconda discesa sono riuscite a chiudere in 1’17”912 conquistando il successo. Battute le austriache Egle/Kipp, che avevano vinto entrambe le prove in casa ad Igls settimana scorsa. Staccate di 41 millesimi le leader della classifica di Coppa. Completano il podio le tedesche Degenhardt/Rosenthal a 56 ...

