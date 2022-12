Slittino | Fischnaller terzo in Coppa del Mondo a Whistler Mountain

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dominikha chiuso in terza posizione la gara dideldi2022/23 a. In Canada l’azzurro è arrivato a soli 70 millesimi da Felix Loch, vincitore in 1’39”619. Al secondo posto poi si è classificato Wolfgang Kindl, con 34 millesimi di ritardo dalla testa. Al femminile invece successo per l’austriaca Madeleine Egle, davanti alla tedesche Julia Taubitz per 24 millesimi e Merle Fraebel. Miglior azzurra Andrea Voetter, quinta con 262 millesimi di ritardo dalla testa. SportFace.

Top - 5 per il lettone Kristers Aparjods e per il padrone di casa Tucker West, mentre Nico Gleirscher, vincitore delle prime due gare stagionali, è settimo. In casa azzurra altro buon piazzamento per ...Nel doppio dovrebbero riequilibrarsi le cose : Gatt/Schopf e Mueller/Frauscher hanno vinto in Austria, ma occhio ai teutonici Wendl/Arlt ed Eggert/Benecken pronti a riprendersi lo scettro. Da tenere d'...Dominik Fischnaller raggiunge il podio nella tappa di Coppa del mondo di slittino di Whistler Mountain (can). L’azzurro è terzo a soli 70 millesimi di distacco da Felix Loch, vincitore con il tempo di ...Dopo la tappa di Igls, la Coppa del Mondo 2022-2023 di slittino su pista artificiale si trasferisce in Nord America per altre due tappe. Precisamente, quella a Park City, nello Stato USA dello Utah, e ...