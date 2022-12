Sky Sport Serie C 2022 23 18a Giornata | Palinsesto Telecronisti Lega Pro anche su NOW

Sky Sport

Il passato glorioso, la Nazionale, la triste parentesi sulla panchina del Milan ma soprattutto la Reggina . Pippo Inzaghi è stato messo "sotto torchio" a, ospite dell'approfondimento calcistico della domenica sera. Ed è proprio alla sua esperienza in amaranto che è stata dedicata gran parte della trasmissione . Ecco come il tecnico amaranto ...Le parole di Perez " Sono molto rilassato - ha detto ai microfoni di "UK" - . Viviamo sempre con molta pressione addosso, e per me non cambia assolutamente nulla. Per la squadra è un grande ... NBA, Gallinari a Sky: "Recupero Più veloce del previsto, ma difficile fare programmi" L'olandese si è presentato in mattinata al centro sportivo giallorosso, dopo più di un mese di assenza. Probabile ora un confronto con la società e l'allenatore, con cui il giocatore aveva rotto dopo ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, Lillard fa la corte a Giannis Antetokounmpo: 'Per vincere il titolo sceglierei lui' ...