Skincare in alta quota | come proteggere la pelle da sole e freddo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Non è tutto oro quello che luccica. La neve innanzitutto. Anche se il suo scintillio sotto i raggi delpuò risultare affascinante, questa in realtà riflette sul nostro viso fino all’85% delle radiazioni UV. Una quantità enorme se si pensa che la sabbia asciutta ne irradia il 15%, l’acqua il 5%, l’erba il 3% e l’asfalto solo il 2%. Per fortuna, secondo uno studio di ISDIN su 7.000 persone, il 42% degli italiani utilizza tutti i giorni, ovunque si trovi, un Spf. «Se si frequentano luoghi con un’intensità solare così elevata, servono però formule che garantiscano una protezione duratura, oltre che efficace, grazie a filtri fotostabili, facili e piacevoli da applicare, che non lascino aloni bianchi neppure sui vestiti» suggerisce Simonetta Fani, training manager di Lancaster. Serve, dunque, un Spf 50 su tutte le zone scoperte del corpo: sul viso innanzitutto, con ...

