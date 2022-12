Sinistra attrazione nel Pd | Ricci con Bonaccini | virata estrema

(Di sabato 10 dicembre 2022) Matteodarà «un contributo» alla «ricostruzione del Pd», ma non sarà candidato alla segreteria e sosterrà «Stefano, provando a mettere la barra più a». Anche il sindaco di Pesaro si ritira dalla corsa a capo dei Dem, tracciando in modo più nitido la strada per le primarie e sulla quale ora viaggiano in tre, dopo che pure il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella si è sfilato nei giorni scorsi:, Elly Schlein e Paola De Micheli.aveva ricevuto da poco l'endorsement di Goffredo Bettini, artefice della mediazione tra laPd e i Cinque stelle, e sembrava, in un primo momento, potesse essere il candidato preferito dallaDem. Ed è proprio quellachenon vuole ...

Sinistra attrazione nel Pd: Ricci con Bonaccini, spostamento dal centro Matteo Ricci darà «un contributo» alla «ricostruzione del Pd», ma non sarà candidato alla segreteria e sosterrà «Stefano Bonaccini, provando a mettere la barra più a sinistra». Anche il sindaco di Pes ...Le due candidature per la segreteria dei dem non esprimono in alcun modo due diverse linee politiche | Editoriale di Ernesto Galli della Loggia per il Corriere ...